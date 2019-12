Koty - do kin trafiła niedopracowana wersja. Widzowie dostrzegają wpadki

Koty to filmowa adaptacja jednego z najsłynniejszych musicali świata pod tym samym tytułem. Głównymi bohaterami są antropomorficzne koty o ludzkich twarzach, wykreowane przy pomocy dużego nakładu CGI. Pierwsze zwiastuny wywołały w widzach przeróżne reakcje, a pierwsze recenzje wyraźnie świadczą o tym, że film jest równie dziwny co przypuszczaliśmy. Żeby tego było mało, teraz okazuje się jeszcze, że pełno w nim wpadek.

Czujni widzowie dostrzegli, że mimo dużego budżetu i pieczołowitości na płaszczyźnie CGI, Koty nie uchroniły się przed kilkoma wpadkami. Po sieci krążą zdjęcia przedstawiające Judi Dench z wyraźnie odcinającym się w nadgarstku rękawem futra i jej ludzką dłoń z obrączką (zdjęcie poniżej). Inni natomiast podkreślają, że w jednej ze scen ramię Jamesa Cordena po prostu znika. Jak się teraz okazuje, wszystko to wynika z faktu, że do kin trafiła niedopracowana wersja obrazu - według informacji zagranicznych portali, sam reżyser produkcji, Tom Hooper, przyznał, że film kończono dosłownie na chwilę przed jego nowojorską premierą - wówczas jednak nie potraktowano tego jako sygnału o jego niskiej jakości.

Zobacz także:

Nowa wersja Kotów ma trafić do amerykańskich kin w najbliższą niedzielę. Aktualizacja we wszystkich obiektach ma zostać przeprowadzona do wtorku. Wytwórni zależy na tym, by poprawny film trafił do obiegu jak najszybciej.