Koty - dziwna wersja filmu istnieje? Specjalista od FX odpowiada

Koty przez wielu jest uznawany za jeden z najgorszych filmów ostatnich lat, głównie przez bardzo słabe efekty specjalne. W sieci pojawiła się plotka jakoby istniała inna wersja filmu, w której projekty CGI bohaterów miały posiadać anatomiczne, kocie szczegóły w tym... odbyty. To doprowadziło do powstania akcji #ReleaseTheButtholeCut. Jednak w sieci pojawiła się informacja od specjalisty od efektów specjalnych w filmie, która dementuje tę plotkę. W wiadomości możemy przeczytać, że nie było żadnych ujęć kotów z odbytami, jednak w niektórych kadrach futro bohaterów było ułożone w taki sposób, że mogło rzeczywiście przypominać narządy płciowe.

