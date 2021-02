Kowalscy kontra Kowalscy - zwiastun i zdjęcia promujące nowy serial komediowy Polsatu

fot. Maria Wytrykus

Kowalscy kontra Kowalscy to nowy serial komediowy stacji Polsat, który pojawi się na antenie już 6 marca. Zadebiutował zwiastun produkcji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Serial opowiada o dwóch rodzinach, które teoretycznie łączy tylko popularne nazwisko, a praktycznie dzieli wszystko! Przewrotny los postanowił ich jednak połączyć... 17 lat temu w szpitalu doszło do pomyłki, w skutek której w rodzinie bogaczy wychowuje się syn ubogich Kowalskich i na odwrót – do biednych trafia dziecko bogatych. Gdy prawda wyjdzie na jaw, ponownie dojdzie do zamiany, co będzie owocowało w mnóstwo przezabawnych sytuacji dla obu rodzin.

Zadebiutowały również zdjęcia z serialu:

Kowalscy kontra Kowalscy

Ekranowe małżeństwa grają Piotr Adamczyk i Marieta Żukowska oraz Wojciech Mecwaldowski i Katarzyna Kwiatkowska. Ich synowie zagrani przez Patryka Cebulskiego i Jakuba Zdrójkowskiego starać się będą o względy pięknej Eli, czyli Wiktorii Gąsiewskiej. Ponadto w obsadzie znajdują się Paweł Wawrzecki, Mikołaj Cieślak, Bartosz Obuchowicz i Joanna Orleańska.

Za scenariusz i reżyserię serialu odpowiada Okił Khamidov.