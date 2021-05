Kraven Łowca - wróg Spider-Mana obsadzony. To aktor z Avengers: Czas Ultrona

Źródło: Marvel

Aaron Taylor-Johnson zagra tytułową rolę w filmie Kraven Łowca, który jest tworzony przez Sony Pictures na podstawie komiksu Marvela. Aktora doskonale znamy z roli Quicksilvetra z superprodukcji MCU Avengers: Czas Ultrona. Widzieliśmy go również w komiksowej serii Kick-Ass oraz w Godzilli.

Kraven jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych czarnych charakterów lub czasem antybohaterów z komiksów Marvela. Przeważnie, podobnie jak Venom, walczył ze Spider-Manem. Avi Arad i Matt Tolmach produkują. Za scenariusz odpowiadają Art Marcum, Matt Holloway i Richard Wenk. Za kamerą stanie J.C. Chandor. Szczegóły fabuły nie są znane.

Aaron Taylor-Johnson

Aaron Taylor-Johnson nie był od razu kandydatem do tej roli i pojawił się na radarze dość przypadkowo. Obecnie pracuje na planie filmu akcji Bullet Train w reżyserii Davida Leitcha, współtwórcy Johna Wicka i to, co zobaczyli producenci z Sony zwaliło ich z nóg. Aktor wciela się tam w jednego z zabójców, który walczy z głównym bohaterem granym przez Brada Pitta. Byli tak pod wrażeniem, że ludzie z Sony szybko skontaktowali go z reżyserem i tak doszło do angażu.

Według Deadline pod uwagę byli brani również Brad Pitt, Adam Driver i John David Washington. Potwierdzają też, że prowadzone były rozmowy z Keanu Reevesem, ale on odmówił wiele miesięcy temu.

Kraven Łowca - data premiery nie jest znana.