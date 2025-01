Kraven Łowca - Sony przesadziło z CGI? Dodali mrugające oczy do... nieruchomego obrazu

fot. materiały prasowe

Kraven Łowca to kolejna klapa w Sonyverse, zaraz po Morbiusie oraz Madame Web. Po cyfrowej premierze filmu w USA widzowie odkryli coś, co stawia produkcję w jeszcze gorszym świetle. Jak możecie pamiętać, poprzedniczka Kravena została ostro skrytykowana za kiepskie wykorzystanie ADR. Wiele kwestii wypowiadanych przez postać Ezekiela Simsa (Tahar Rahim) nie współgrało z ruchem jego ust. Wygląda na to, że Sony wpadło na dość... unikatowe rozwiązanie w Kravenie Łowcy.

Kraven Łowca - CGI na nieruchomym obrazie

Połączenie CGI z najprawdopodobniej odrobiną sztucznej inteligencji poskutkowało sceną, w której twarz Ariany DeBose wygląda zaskakująco sztucznie. Internauci odkryli, że Sony musiało wygenerować mrugające oczy oraz poruszające się usta. Świadczy o tym m.in. klatka piersiowa aktorki, która nie porusza się w rytmie wypowiadanych przez nią słów. Przyjrzyjcie się poniższemu fragmentowi Kravena Łowcy i oceńcie sami.

