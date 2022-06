Co robi Kristen Stewart po Księżnej Dianie? Wybiera się na najbardziej gejowskie polowanie na duchy

Fot. Neon/ collider.com

Kristen Stewart wcielała się w sławną wampirzycę w filmie Zmierzch, a ostatnio zagrała Księżną Dianę w produkcji Spencer. Przyszedł czas na coś nowego w jej karierze. Aktorka połączy siły ze Scout Productions - które stoi między innymi za Porady różowej brygady - by stworzyć coś, co opisuje jako najbardziej gejowskie i rozrywkowe polowanie na duchy w historii. Ogłosiła to za pomocą mediów społecznościowych, przejmując konto na Instagramie sławnego fryzjera CJ Romero.

Kristen Stewart ogłosiła w filmiku:

Musimy znaleźć najbardziej niesamowitych łowców duchów, specjalistów od zjawisk paranormalnych i osób mających zdolności parapsychologiczne ze społeczności LGBTQ+, którzy poprowadzą grupę w tej super gejowskiej przygodzie z polowaniem na duchy.

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Cj Romero (@cjromero)

To pierwsza produkcja, w której Kristen Stewart będzie uznana za producenta wykonawczego. Wspominała o tym projekcie już w 2021 roku, gdy na łamach The New Yorker powiedziała, że pracuje nad gejowskim reality show z polowaniem na duchy.

