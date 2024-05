Król Lew miał mieć balladę śpiewaną przez Timona i Pumbę. Pomysł przeraził Eltona Johna

fot. Disney

Nathan Lane użyczył swojego głosu Timonowi, złośliwej surykatce z Króla Lwa. Niedawno aktor udzielił wywiadu dla Entertainment Weekly, w którym opowiedział o kulisach powstawania kultowej animacji Disneya. Okazuje się, że Hakuna Matata nie była pierwszym wyborem piosenki, jaką Timon miał zaśpiewać z Pumbą. Najpierw planowano, aby piosenka Eltona Johna, Can You Feel The Love Tonight?, została całkowicie zaśpiewana przez ten duet. Jednak artysta nie chciał się na to zgodzić.

- Początkowo zaśpiewaliśmy całość. Elton John był przerażony faktem, że guziec i surykatka śpiewali tę piosenkę. Powiedział: "Powodem, dla którego pisałem ścieżkę dźwiękową, była chęć stworzenia disneyowskiej piosenki o miłości. Nie chciałem, żeby była śpiewana przez szczura i świnię".

Lane przyznał piosenkarzowi rację. Śpiewając utwór w dwóch bardzo charakterystycznych głosach, ciężko zachować jego romantyzm. W zamian duet miał nagrać numer zatytułowany The Warthog Rhapsody (Rapsodia guźca), ale ostatecznie został zastąpiony przez Hakuna Matatę.

Król Lew jest dostępny na platformie Disney+.

