Królestwo Planety Małp – Freya Allan dumna z filmu. Było to najlepsze doświadczenie w jej karierze

Królestwo Planety Małp będzie nowym otwarciem dla serii, której historia rozgrywa się prawie trzysta lat po poprzedniej części. W obsadzie filmu znalazła się Freya Allan, która w najnowszym wywiadzie zachwalała prace na planie produkcji, które były dla niej najlepszym doświadczeniem w jej dotychczasowej aktorskiej karierze. Dodała, że jest bardzo dumna z udziału w tym filmie.

To było niesamowite. Jak dotąd to produkcja, z której jestem najbardziej dumna w całej mojej karierze. Jestem bardzo podekscytowana premierą filmu i dumna ze wszystkich zaangażowanych osób – aktorów i reżysera Wesa Balla, są fantastyczni. Wszyscy za kulisami są po prostu genialni. Naprawdę nie mogę nic więcej powiedzieć, po prostu idź i zobacz ten film.

Allan wspomniała również, że dziwnie jest patrzeć na jej kolegów z planu, gdy na ekranie występują jako małpy:

Zaufaj mi, dziwnie jest to oglądać i widzieć siebie z tymi ludźmi, którzy w filmie są po prostu szympansami. To szalone. I czuję się, jakbym prawie należała do tajnego klubu, bo nikt nigdy się tak naprawdę nie dowie, jak bardzo występy tych niesamowitych aktorów przekładają się na te role. To szalone, co oni są w stanie zrobić jako zwierzęta na ekranie za pomocą technologii. Mam jednak wrażenie, że nikt nigdy nie będzie w stanie do końca dowiedzieć się, jak bardzo jest to podobne.

Królestwo Planety Małp - zdjęcia

Królestwo Planety Małp

Królestwo Planety Małp - opis fabuły

Wiele lat po wydarzeniach z Wojny o planetę małp w oazie, do której Cezar poprowadził inne małpy, społeczeństwo zaczęło się rozwijać, podczas gdy ludzie zaczęli coraz bardziej dziczeć. Jeden z przywódców małp zaczyna zniewalać inne grupy, aby odnaleźć tajną ludzką technologię. W międzyczasie potomek Cezara wyrusza w podróż, aby odnaleźć wolność, której kluczem jest młoda ludzka dziewczynka.

Reżyserem filmu jest Wes Ball. W obsadzie znaleźli się Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Eka Darville, Kevin Durand, Travis Jeffery, Neil Sandilands, Sara Wiseman, Lydia Peckham, Ras-Samuel Weld A'abzgi, William H. Macy i Dichen Lachman.

Królestwo Planety Małp zadebiutuje w kinach 24 maja 2024 roku.