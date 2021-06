Królewna Śnieżka - wiemy kto zagra tytułową rolę w nowym filmie aktorskim. Casting tak dobry jak w przypadku Cruelli?

fot. materiały prasowe

Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków to film animowany z 1937 roku, który jest uważany za klasykę bajek Walta Disneya. Oryginalnie główna bohaterka była piękną dziewczyną o śnieżnobiałej skórze, czarnych jak heban włosach i ustach czerwonych jak krew. Deadline zdradziło, kto według ich źródeł ma ją zagrać w nadchodzącym filmie aktorskim.

W głównej roli będziemy mogli zobaczyć Rachel Zegler. Aktorka ma też zagrać w nadchodzącym West Side Story, w którym jako siedemnastoletnia dziewczyna wygrała casting przeciwko trzydziestu tysiącom innych chętnych. Co więcej, będzie starała się o rozpoznawalność w superbohaterskim kręgu, ponieważ ma pojawić się w Shazam! Fury of the Gods. Adaptacja Królewny Śnieżki będzie zatem jej kolejnym aktorskim sukcesem.

fot. NIKO TAVERNISE/TWENTIETH CENTURY STUDIOS./ Vanity Fair

Zdaniem Marca Webba, który ma reżyserować produkcję:

Niezwykłe zdolności wokalne Rachel to dopiero początek jej talentów. Jej siła, inteligencja i optymizm będą częścią odkrywania na nowo radości, jaką niosą za sobą klasyczne baśnie Disneya

Obsadzenie Rachel Zegler w głównej roli może być kolejnym krokiem, by księżniczki stały się bardziej różnorodne, tak jak przy wybraniu Halle Bailey do zagrania głównej roli w adaptacji Małej Syrenki.

Jak wspomnieliśmy, Marc Webb będzie reżyserować film. Za to Marc Platt będzie producentem. Adaptacja ma rozwinąć historię i rozszerzyć repertuar muzyczny znany z oryginału. Za napisanie piosenek będą odpowiedzialni Benj Pasek i Justin Paul, duet znany z La La Land i The Greatest Showman. Jednym z powodów, dla których twórcom nie spieszy się z produkcją, jest fakt, że chcą by muzyka była równie doskonała, co w pierwowzorze.