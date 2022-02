Królewna Śnieżka - Rachel Zegler komentuje negatywne reakcje widzów na jej casting

foto. materiały prasowe

Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków to film animowany z 1937 roku, który jest uważany za klasykę bajek Walta Disneya. Produkcja doczeka się aktorskiej wersji, a główna rola przypadła znanej z West Side Story, Rachel Zegler.

Informacja o obsadzeniu aktorki spotkała się z negatywną reakcją części komentujących. Wielu osobom nie spodobało się obsadzenie w roli Królewny Śnieżki aktorki o pochodzeniu latynoskim. Były nawet komentarze zarzucającej Zegler, że dostała rolę wyłącznie ze względu na swoje pochodzenie, ponieważ studio chciało być progresywne. Aktorka skomentowała sprawę w rozmowie z Andrew Garfieldem w ramach serii Actors on Actors.

Nawet za tysiąc lat, nie wyobrażałabym sobie, że dostanę taką szansę. Zazwyczaj nie widuje się Królewny Śnieżki pochodzenia latynoskiego, chociaż jest to postać bardzo popularna w krajach hiszpańskojęzycznych. (...) Gdy ogłoszono informacje o obsadzeniu mnie, była to wielka sprawa dla mnie, ale cieszyło się to też dużą popularnością na Twitterze, bo ludzie byli wściekli. Musimy pokierować ich emocje w dobrą stronę. W końcu mam pracę, którą wykonam z wielką ekscytacją. Mogę być latynoską księżniczką.

Marc Webb będzie reżyserować film. Data premiery nie jest znana.