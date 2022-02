Wojciech Chmielarz i fantastyka, czyli nadchodzi Królowa głodu

Marginesy

Wojciech Chmielarz dał się poznać jako autor popularnych powieści kryminalnych, thrillerów, a ostatnio nawet sensacji. W swoim dorobku ma też jednak powieść fantastyczną. Królowa głodu została wydana po raz pierwszy w 2014 roku, ale przeszła trochę bez echa.

Królowa głodu łączy w sobie elementy fantasy, sci-fi, horroru, a nawet westernu. To interesująca mieszanka, która stanowi tło dla przygodowej, pełnej akcji fabuły.

Nowe wydanie Królowej głodu ukaże się 23 lutego. Wydawcą będą Marginesy - od dłuższego czasu stały wydawca książek Chmielarza. Oto opis i okładka książki:

Źródło: Marginesy

Księstwo Kuźni Zachodu upadło, jego dawne tereny pozostają ponurym pasem ziemi niczyjej. Ludzie, którzy jakimś cudem przetrwali rzeź, padają ofiarą grasujących w lasach ogromnych żlebodźwiedzi i zwyczajnego głodu. Przesiąknięte krwią poległych ruiny państwa stały się domem głównie dla przybywających z daleka poszukiwaczy, którzy patroszą okolicę kawałek po kawałku w pogoni za żywmetalem, rzadkim i cennym kruszcem o wyjątkowych właściwościach.

Do takiej osady przybywa młody Holender Bram Huygens. Bez karawany, bagaży i sprzętu do wydobywania. Nie chce mówić o tym, kto i po co go przysłał, ale nikogo to nie dziwi – miejscowi nie są zbyt otwarci. Miniona wojna, która nie wzięła się znikąd, jest pokłosiem chaosu zrodzonego po apokalipsie. Bramowi powierzono misję, od której zależy przyszłość dawnego księstwa i jego mieszkańców. Wkrótce młodzieniec przekona się, że tutaj każdy ma swoje sekrety, a niektóre z nich są śmiertelnie groźne. Zwłaszcza jeśli za przeciwnika ma się lokalnego szeryfa…

Tymczasem w głębi lasów budzi się nowa siła – potężna, obłąkana, żądna ludzkiego mięsa i zemsty.