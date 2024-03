Kroniki Spiderwick - pełny zwiastun serialu fantasy. Magiczne istoty w walce o losy świata

fot. materiały prasowe

Serial fantasy Kroniki Spiderwick pierwotnie był tworzony dla Disney+ w oparciu o popularną książkę dla dzieci. Platforma jednak z niego zrezygnowała po zakończeniu zdjęć na planie. Projekt przejęło Roku i teraz szykują premierę w Stanach Zjednoczonych. Na ten moment nie wiadomo, kto będzie mieć prawa do tytułu w Polsce, więc nie wiemy, czy może to być jakaś telewizja, czy platforma streamingowa. Jest to druga adaptacja książki fantasy - w 2008 roku powstał kinowy film Kroniki Spiderwick.

Kroniki Spiderwick - zwiastun

Kroniki Spiderwick - opis fabuły

Grace'owie przeprowadzają się z Nowego Jorku do domu należącym do ich rodziny w miejscowości Henson w stanie Michigan. Helen zabiera ze sobą swoją córkę, Mallory oraz 15-letnich bliźniaków, Jareda i Simona. Jakiś czas po tym, jak wprowadzili się do posiadłości Spiderwick, Jared odkrywa duszka zwanego boggart i zdaje sobie sprawę, że magiczne stworzenia są prawdziwe. Jedyną osobą, która mu wierzy jest ciotka Lucinda. Kobieta błaga go o to, by znaleźć zaginione strony dziennika jej ojca, który opisuje magiczne stworzenia i ochronił je przed morderczym ogrem, Mulgarathem.

Kroniki Spiderwick - obsada

W obsadzie serialowej adaptacji znaleźli się między innymi Joy Bryant, Noah Cottrell Lyon Daniels i Mychala Lee.

Kroniki Spiderwick zadebiutują w USA już 19 kwietnia 2024 roku.