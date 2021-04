Kruk - 2. sezon serialu CANAL+ ma oficjalny tytuł. Jest zupełnie inny

fot. Jarosław Sosiński

Kruk. Szepty słychać po zmroku był wielkim i przede wszystkim świetnie ocenianym hitem. Czy 2. sezon będzie odebrany podobnie? CANAL+ ogłosiło nowość, bo serial będzie mieć zupełnie inny tytuł w 2. sezonie i brzmi on: Kruk. Czorny woron nie śpi. Tytułowy czorny woron to oczywiście Adam Kruk, w którego ponownie wciela się Maciej Żurawski.

Za sterami serialu Kruk. Czorny woron nie śpi ponownie stoją Maciej Pieprzyca (reżyser) oraz Jakub Korolczuk (scenariusz). W ekipie są też Witold Płóciennik (zdjęcia), Bartosz Chajdecki (muzyka), Agata Stóżyńska (scenografia), Ewa Różewska (kostiumy), Iza Andrys (charakteryzacja) i inni.

Kruk. Czorny woron nie śpi - o czym serial?

Na Podlasiu trwa wojna mafii o kontrolę nad biznesem tytoniowym. Policja organizuje nalot na dziuplę lokalnego gangu. Adam Kruk (Michał Żurawski) w drodze na akcję poznaje intrygującą, bardzo pewną siebie policjantkę Justynę (Magdalena Koleśnik). Gdy chwilę później kobieta znajduje się w niebezpieczeństwie, to on ratuje jej życie. Ich więź zacieśnia się – Kruk pomaga Justynie w trudnej sprawie zabójstw rudowłosych kobiet. Porozumienia nie potrafi jednak znaleźć z komisarzem Kołeckim (Leszek Lichota), który do tej pory prowadził śledztwo dotyczące mafijnych interesów. Niechęć i napięcie na komendzie rośnie.

Jednocześnie targany nieprzepracowaną przeszłością Kruk desperacko szuka pomocy u starej Szeptuchy, podlaskiej znachorki, lekarki skołatanych dusz. Nękające go od narodzin syna Maksa niekontrolowane problemy z agresją sprawiają, że jego życie staje się nieznośne. Równolegle bezpieczeństwo jego bliskich staje się zagrożone, gdy Kruk wchodzi na ścieżkę mafijnych powiązań.

Kruk. Czorny woron nie śpi - premiera 2. sezonu hitu latem 2021 roku w CANAL+ Online na canalplus.com oraz na kanałach telewizyjnych CANAL+