Nowe plakaty z filmu Kruk. Postać Billa Skarsgårda ma misję

fot. Hassell Free Productions // Davis-Films

Kruk to film oparty na komiksie Jamesa O'Barra, podobnie jak to było z produkcją z 1994 roku. Reżyserem nowej wersji adaptacji jest Rupert Sanders. Za scenariusz odpowiadają Zach Baylin i William Josef Schneider.

W głównej roli występuje Bill Skarsgård, który wcielił się w Erica Dravena. I to on znajduje się na nowych plakatach z filmu, które trafiły do sieci. Widzimy na nich napisy: "Zemsta", "Odrodzenie" i "Powtórz", co nawiązuje do misji postaci oraz faktu, że "dusza nie spocznie w pokoju, aż nie naprawi wyrządzonego zła". Nowe grafiki znajdują się na początku poniższej galerii.

Kruk - zdjęcia i plakat

Kruk

W obsadzie oprócz Billa Skarsgårda są również FKA Twigs, Danny Huston, Isabella Wei, Laura Birn i Sami Bouajila.

Kruk - o czym jest film?

Historia skupia się na muzyku Eriku Dravenie (Bill Skarsgard), który razem ze swoją dziewczyną Shelly (FKA Twigs) zostają brutalnie zamordowani, gdy do ich życia wkraczają demony z przeszłości kobiety. W wyniku określonych wydarzeń Eric jest zawieszony pomiędzy światem żywych, a tym nadnaturalnym. To motywuje go i jednocześnie pozwala dokonać zemsty za morderstwo, którego dokonano na nim i jego miłości. Sprawca (Danny Huston) i jego zbiry nie wiedzą, co ich czeka...

Kruk - premiera 23 sierpnia 2024 roku.