TA aktorka zagra córkę Sidney w Krzyku 7. Samuel L. Jackson wystąpi w nowym filmie od reżysera Gwiezdnych Wojen

Seria Krzyk nie widzi końca, podobnie do ogłoszeń obsadowych. Isabel May, która grała w dwóch prequelach do Yellowstone, czyli 1883 oraz 1923, ma dołączyć do obsady Krzyku 7 i wcielić się w rolę córki ikonicznej Sidney Prescott.

Krzyk 7 ma skupić się na Sidney Prescott, w którą wcieli się Neve Campbell. Według nieoficjalnych informacji siódma część ma być początkiem nowej trylogii, a do tego ma nastąpić duży przeskok w czasie.

Krzyk 7 trafi do kin 27 lutego 2026 roku. Jak na razie żaden inny film nie ma ustalonej daty premiery w tym terminie. Za dystrybucję odpowiada Paramount Pictures, a produkcją zajmuje się Spyglass Media. Reżyserem jest Kevin Williamson, a scenariusz pisze Guy Busick.

Matchbox

Deadline informuje, że Jessica Biel prowadzi właśnie rozmowy w celu dołączenia do obsady filmu Matchbox, w którym obsadzono już Johna Cenę, a który jest reżyserowany przez Sama Hargrave'a.

Matchbox to innymi słowy małe, zabawkowe samochodziki, które na pewno każdy z Was kojarzy. Marka powstała w 1953 roku przez Jacka Odella. Był to sposób na zażegnanie problemu jego córki, która mogła przynosić do szkoły tylko takie zabawkowe samochodziki, które zmieściłyby się do opakowania po zapałkach. Znajomi dziewczynki zaczęli się interesować nowymi zabawkami i tak powstała cała marka. Od tamtego czasu seria samochodzików jest popularna na całym świecie i każdego dnia sprzedawane są ich tysiące.

Nowy film J.J. Abramsa

J.J. Abrams od klęski, którą był niewątpliwie Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie z 2019 roku, nie stworzył jeszcze pełnometrażowej, kinowej produkcji. Ma na to jednak plany. Nie poznano na razie szczegółów na temat jego fabuły i premiery. Warner Bros. będzie wspierać finansowo produkcję, do której zdjęcia odbędą się w Wielkiej Brytanii.

W obsadzie znajduje się już Glen Powell, Jenna Ortega oraz Emma Mackey, a ma do niej wkrótce dołączyć też legendarny Samuel L. Jackson.