Danny Houston broni nowego Kruka. Bill Skarsgard w akcji w nowej zapowiedzi

Nowy Kruk nie ma łatwej drogi do dnia premiery. Od pierwszego zwiastuna produkcja jest krytykowana na każdym kroku przez niezadowolonych fanów, ale i osoby zaangażowane w pracę nad kultowym oryginałem sprzed lat. Pierwsza opinia na temat nowej wersji z Billem Skarsgardem również nie była pochlebna, a naprzeciw temu wystąpił Danny Houston, który ma wcielić się w złoczyńcę w nowym filmie:

W pewnym sensie nie chcesz robić na nowo rzeczy, które były dobre. Lepiej je zostawić, bo już są dobre. Więc po co to w ogóle robić? Ponieważ są inspiracją. Bo niezależnie od tego ile masz do nich szacunku, to chcę się też zrobić coś innego. Nie chce się ich imitować, bo wtedy robiłoby się to samo i byłoby to gorsze. Tutaj była okazja na opowiedzenie historii o zemście i możliwość stworzenia nowego wizualnego języka dla niej. Nadal inspirowaliśmy się tamtymi postaciami i historią, ale zrobiliśmy to inaczej.

W sieci pojawiła się też nowa, krótka zapowiedź z głównym bohaterem w akcji.

Kruk - zapowiedź wideo

Vengeance is a path paved in blood. #TheCrow

Nowy Kruk - fabuła, premiera

Bohaterem komiksowego oryginału jest muzyk Eric Draven, który ginie próbując ratować swoją narzeczoną przed zbirami, którzy ich napadli. Niestety kobieta również umiera. Rok po tych wydarzeniach Eric zostaje wskrzeszony przez tajemniczego kruka. Nie jest ani żywy, ani martwy, a tytułowy ptak jest jego łącznikiem ze światem. Bohater postanawia brutalnie zemścić się na osobach, które sprowadziły na niego piekło.

Kruk

Reboot zadebiutuje 23 sierpnia 2024 roku w kinach.