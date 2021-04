Takiego psa Krypto jeszcze nie widzieliście. Spójrzcie sami

DC Comics

Krypto jest chyba najbardziej znanym komiksowym psem i wiernym sojusznikiem Supermana. Stworzony przez pisarza Otto Bindera i artystę Curta Swana po raz pierwszy pojawił się w Adventure Comics #210 w marcu 1955 roku. Był psem Kal-Ela na Kryptonie, a Jor-El wystrzelił go w kosmos jako obiekt testowy dla swojego eksperymentalnego napędu kosmicznego - tego, który ostatecznie miał zabrać młodego Kal-Ela na Ziemię. Krypto również trafił na Ziemię, kiedy Clark był Superboyem i przez lata wspólnie przeżywali przygody. Przez lata istniały różne wersje postaci, głównie w zależności od tego, jak przedstawiany był jego poziom inteligencji. Poprzednie wersje przedstawiały psa posiadającego ludzką inteligencję, ale w bardziej współczesnych wcieleniach jest on po prostu psem z mocami Supermana. Ale teraz, w komiksie Superman: Red and Blue #2, czytelnicy spotykają najbardziej niesamowitą wersję Krypto.

Superman Red and Blue

W zeszycie znajdziemy trzy historie. W tej zatytułowanej Into the Ghost Town przeciwieństwie do poprzednich wersji, mamy tutaj humanoidalnego Krypto, który jest o wiele bardziej pomocnikiem niż zwierzakiem. Potrafi mówić i może walczyć. Pracuje również jako pośrednik informacji dla Supermana i opiekuje się nim podczas potyczek.