Kryptonim Polska - zdjęcia z filmu. Maciej Musiałowski jako narodowiec zakochany w lewaczce

Fot. Robert Jaworski

W Białymstoku trwają zdjęcia do komedii Kryptonim Polska - debiutu reżyserskiego Piotra Kumika. Produkcja opisywana jako "komediowa petarda" opowie o miłości narodowca (w tej roli Maciej Musiałowski) do lewicowej aktywistki (debiutująca na ekranie Magdalena Maścianica) i zada pytanie, czy uczucie może być silniejsze od poglądów. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia z filmu.

Głównym bohaterem nadchodzącej komedii jest mieszkający w Białymstoku Staszek, należący do Zrzeszenia Młodzieży Radykalnej. Choć sam nie jest zradykalizowany, to jednak wypełnia rozkazy przewodzącego grupie lidera Romana (Borys Szyc). Los sprawia, że na jednej z akcji patriotycznych poznaje Polę, lewicową aktywistkę, będącą świeżo po rozstaniu z Kajetanem (Antoni Królikowski). Staszek postanawia ukryć przed dziewczyną, iż jest członkiem ZMR, a ich zakazana miłość doprowadzi do wielu zaskakujących wydarzeń i finału.

Do obsady należą także Cezary Pazura, Piotr Cyrwus, Karol Bernacki, Mateusz Król oraz Karol Kadłubiec.

Kryptonim Polska

Za produkcję filmu Kryptonim Polska odpowiada Orphan Studio.

Kryptonim Polska - data premiery nie jest jeszcze znana.