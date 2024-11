Hans Zimmer ma być dumny z muzyki do Gladiatora 2. Będą znane elementy z jedynki

fot. materiały prasowe

Harry Gregson-Williams w nowym wywiadzie dla portalu Deadline opowiadał o kulisach pracy przy Gladiatorze 2. Kompozytor współpracował wcześniej z Ridleyem Scottem przy Królestwie Niebieskim, ale fakt, że tym razem zastępuje Hansa Zimmera, był niewątpliwie stresujący. Pierwszą rzeczą, którą zrobił po otrzymaniu propozycji, było zapytanie Zimmera, co o tym sądzi. Twórca muzyki do Gladiatora odpowiedział: „Po prostu spraw, abym był dumny. Zrób to!”

Gladiator 2 - nowa muzyka

Gregson-Williams podkreślił, że chciał nie tylko błogosławieństwa swojego mentora, ale także czuł, że musi wykorzystać niektóre tematy muzyczne z Gladiatora z 2000 roku. W związku z tym zaprosił do współpracy Lisę Gerrard, która odegrała kluczową rolę w muzyce pierwszej części, wykonując utwór Now We Are Free.

- Kilka tygodni później znów zadzwoniłem do Hansa i powiedziałem: „Nie widzę powodu, aby nie wykorzystać twojego tematu muzycznego w kilku miejscach oraz zaprosić Lisę Gerrard, aby wystąpiła w innym stylu niż w pierwszym filmie. Taki był plan. Mam nadzieję, że kiedy zobaczysz film, te kilka momentów wywoła u ciebie ciepłe uczucia.

Kompozytor wyjaśnia, że taki film jak Gladiator 2 pozwala mu stworzyć różnorodny klimat muzyczny. Z jednej strony opracował muzykę akcji, a z drugiej oddał w niej ważne aspekty historii. Co ciekawe, podkreśla, że w odróżnieniu od pierwszej części Gladiator 2 nie jest historią o zemście, lecz o odkupieniu. Aby oddać te emocje, przeszukał cały świat, by odnaleźć wyjątkowych muzyków i unikalne instrumenty, które nadały muzyce wyjątkowy charakter.

Gladiator 2

Dla przykładu opowiada o swojej wyprawie do północnej Hiszpanii, gdzie w pobliżu pola pełnego kóz odnalazł człowieka tworzącego instrumenty z czasów starożytnych.

- Miał studio na farmie, gdzie grał na niesamowitych instrumentach z dawnych czasów. Wszystkie zostały zbudowane na podstawie malowideł i interpretacji, jak mogły brzmieć w czasach Rzymian. Stworzył tam naprawdę wyjątkowe dźwięki, więc wypożyczyłem od niego te instrumenty i użyłem ich w określony sposób.

Gladiator 2 – premiera 15 listopada w polskich kinach.