Krzyk 5 - twórcy kręcili fałszywe sceny, aby zapobiec przeciekom

fot. Twitter/Kevin Williamson

Krzyk 5 to kolejna część kultowej już serii slasherów o seryjnym mordercy Ghostface'ie. Najważniejszą tajemnicą w każdej odsłonie cyklu było to, kto jest zabójcą (lub zabójcami). Reżyserzy produkcji, Matt Bettinelli-Olpin i Tyler Gillett, wyjawili w rozmowie z Bloody Disgusting, że aby zadbać o brak przecieków dotyczących historii nie tylko wprowadzili w obieg kilka wersji scenariusza, ale również na planie kręcili fałszywe wersje pewnych scen. Wszystko po to, aby zniekształcić obraz fanom, którzy chcieliby zniszczyć ostateczną wersję filmu.

Szczegóły fabuły są trzymane w tajemnicy. Wiadomo, że w produkcji ponownie zobaczymy Sidney Prescott i jej dawnych znajomych, którzy będą musieli rozwikłać kolejną zagadkę serii morderstw.

materiały prasowe

W obsadzie znajdują się znani z poprzednich części Neve Campbell jako Sidney Prescott, David Arquette jako Dewey Riley, Courteney Cox jako Gale Weathers i Marley Shelton jako Judy Hicks. Wśród nowych nazwisk w serii są Jack Quaid, Melissa Barrera, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown i Mikey Madison.

Krzyk 5 - premiera filmu w USA 14 stycznia 2022 roku.