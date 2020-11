Krzyk 5 - dlaczego film jest sequelem a nie rebootem? Reżyser tłumaczy

fot. materiały prasowe

18 listopada ogłoszono koniec prac na planie nowej, piątej już części kultowej serii slasherów Krzyk. Ujawniono również oficjalny tytuł filmu, który brzmi po prostu Scream!. Miało to być dowodem na to, że produkcja jest nowym otwarciem dla franczyzy. Jednak okazuje się, że będzie to po prostu kontynuacja nie reboot. Reżyser filmu Tyler Gillett w nowym wywiadzie stwierdził nie można mieć czegoś nowego bez ukłonu w stronę tego, co było wcześniej i okazania szacunku temu kulturowemu dorobkowi. Dlatego jedynym, dobrym rozwiązaniem przy tworzeniu tego filmu było stworzenie połączenia między kultowymi już postaciami znanymi z poprzednich odsłon a nowymi bohaterami. Ma to przyciągnąć zarówno fanów serii jak i nowych widzów.

fot. Twitter/Kevin Williamson

W obsadzie znajdują się znani z poprzednich części Neve Campbell jako Sidney Prescott, David Arquette jako Dewey Riley, Courteney Cox jako Gale Weathers i Marley Shelton jako Judy Hicks. Wśród nowych nazwisk w serii są Jack Quaid, Melissa Barrera, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown i Mikey Madison.