Krzyk 7 - Jenna Ortega powróci do roli? Obiecujące doniesienia

Po premierze dobrze przyjętego horroru Krzyk VI nie minęło wiele czasu, jak ogłoszono, że powstanie siódma część tej słynnej franczyzy. Reżyserem został Christopher Landon (obie części filmu Śmierć nadejdzie dziś), który zastąpi na tym stanowisku Matta Bettinelliego Olpina i Tylera Gilletta odpowiedzialnych za dwie ostatnie odsłony. Nowy film nie ma jeszcze scenarzysty.

Jenna Ortega zagra w Krzyku 7?

W szóstej części w głównych rolach wystąpili Courteney Cox, Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jack Champion, Dermot Mulroney, Josh Segarra, Liana Liberato i Devyn Nekoda. Jednak oczy wielu widzów były zwrócone na wschodzącą gwiazdę, jaką jest Jenna Ortega. Sławę zdobyła tytułową rolą w serialu Wednesday od Netflixa i od tego czasu jest rozchwytywana przez producentów. Stąd pojawiły się obawy wśród fanów, czy zagra w Krzyku 7.

Według najnowszych doniesień serwisu The Wrap Jenna Ortega pomimo napiętego harmonogramu jest zaangażowana w pracę nad Krzykiem 7. To oznacza, że może powrócić do roli Tary Carpenter.

Napięty harmonogram Jenny Ortegi

Gdy zakończy się strajk aktorów Jenna Ortega będzie bardzo zapracowana. Najpierw będą musiały zostać dokończone zdjęcia do filmu Sok z żuka 2, nad którym prace zostały wstrzymane. Natomiast według reżysera Tima Burtona produkcja jest "w 99% gotowa". Potem aktorka przeniesie się na plan 2. sezonu Wednesday i prawdopodobnie dopiero po tym serialu będzie mogła wystąpić w Krzyku 7. Jednak ze względu na ewentualne konflikty w harmonogramie może okazać się, że będzie musiała zrezygnować z horroru.

