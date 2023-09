Krzyk 7 - Neve Campbelll powróci? Twórca tego chce, ale jest warunek

materiały prasowe

Kevin Williamson to twórca, scenarzysta i producent serii Krzyk, która powróciła z dwoma udanymi filmami. Krzyk 5 oraz Krzyk VI. Oba tytuły osiągnęły sukces w box office i sprawiły, że producenci zarobili miliony. Wiemy, że Krzyk 7 jest w planach i po zakończeniu strajku aktorów oraz scenarzystów prace ruszą pełną parą. Czy z Neve Campbell?

Krzyk 7 - co z Neve Campbell?

Aktorka nie wystąpiła w szóstej części, ponieważ - jak otwarcie komunikowały media - nie chciano spełnić jej oczekiwań finansowych. Campbell też o tym mówiła, nazywając ofertę producentów niegodną jej wartości dla tej franczyzy. Dlatego sama zrezygnowała z szóstki. Co na to Kevin Williamson? Mówi wprost, że ją chce w Krzyku 7: "zapłaćcie jej pieniądze". Nie wiadomo, czy osoby decyzyjne biorą tę ewentualność pod uwagę. Można jednak założyć, że tylko satysfakcjonująca gaża przekona aktorka, więc to ważny warunek do spełnienia.

- Dobrze ją znam i ją uwielbiam, To, co wówczas zrobiła jest świetne dla niej. Kocham wszystkich związanych z serią Krzyk, więc mogę powiedzieć jedno: zapłaćcie jej pieniądze. Tak, wszyscy mnie dobrze słyszeli. Ja bym to zrobił i to bym jej dał. Pewnego dnia do tego dojdą.

Krzyk 7 nie ma daty premiery.