Najlepsze książki fantasy XXI wieku. Harry Potter i Martin pokonani - niespodzianka na 1. miejscu

Sprawdźcie ranking TOP50 najlepszych książek fantasy XXI wieku. Jeśli sądziliście, że najbardziej imponującym dokonaniem w obrębie gatunku są powieści z cyklu Harry Potter czy George'a R.R. Martina, nie mogliście być w większym błędzie - zwycięzca to zaskoczenie dla fanów konwencji.
Piotr Piskozub
Droga królów ModelManntastic/17thshard
Chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że fantasy w ciągu ostatnich 25 lat przeżywało i nadal przeżywa prawdziwy renesans. XXI wiek przyniósł czytelnikom dziesiątki wybitnych powieści, które na nowo zdefiniowały gatunek. Pojawiały się w nich magiczne światy, polityczne intrygi czy bohaterowie z krwi i kości. Najwyższy już czas to wszystko podsumować - oto najlepsze książki fantasy wciąż trwającego stulecia. 

Ranking powstał na bazie głosów użytkowników serwisu Goodreads; siłą rzeczy trudno o bardziej miarodajne zestawienie, nawet jeśli wybory internautów często stawały się odzwierciedleniem popularności danego autora czy autorki. Choć mogłoby się wydawać, że seria Harry Potter czy powieści z cyklu Pieśń Lodu i Ognia George'a R.R. Martina nie będą miały sobie równych, znalazł się na nie mocny. Tak, zwycięzca może zaskoczyć nawet najwierniejszych fanów fantasy. 

W rankingu znajdziecie tytuły mistrzów gatunku z Brandonem Sandersonem na czele, ale i mniej znane perełki, które podbiły serca tysięcy czytelników. Jeśli szukacie inspiracji do kolejnych lektur, poniższa lista stanie się dla Was niezwykle pomocna. 

Najlepsze książki fantasy XXI wieku [RANKING]. Kto pokonał Harry'ego Pottera?

50. „Mroczna wieża” – Stephen King

Roland i członkowie ka-tet zostają rozdzieleni. Père Callahan toczy swój ostatni bój z wampirami. Susannah jest świadkiem narodzin potwornego Mordreda. Roland i Eddie utknęli w Maine w 1977 roku i pragną połączyć się z resztą grupy. By mogli przetrwać, ktoś musi udać się do Nowego Jorku i zaopiekować czerwoną różą rosnącą na opuszczonej parceli na Manhattanie. A gdy już uwolnią się od prześladowców, Rolanda wraz z towarzyszami czeka najważniejsze zadanie: najeżona niebezpieczeństwami wyprawa do zamku Karmazynowego Króla. Czy u celu swej wędrówki Roland odnajdzie sens istnienia? Czy kres jego podróży będzie zarazem początkiem?

50. „Mroczna wieża” – Stephen King
Wydawnictwo Albatros
To będzie też doskonały moment, aby przedstawić Wam zestawienie obejmujące najlepsze książki XXI wieku z gatunku science fiction w jego wersji "hard". Głośny ostatnio Projekt Hail Mary uplasował się bardzo wysoko, ale zwycięzcą okazał się ktoś inny:

Ranking najlepszych książek science fiction XXI wieku [TOP60] 

60. „Rozgwiazda” – Peter Watts

Akcja powieści dzieje się na Grzbiecie Juan de Fuca, fragmencie systemu grzbietów śródoceanicznych położonym w północno-wschodniej części Oceanu Spokojnego. Potężna korporacja wybudowała tam sieć podwodnych baz w celu pozyskiwania energii geotermalnej. Obiekty obsługiwane są przez specjalnie zmodyfikowane załogi – ludzi poddanych zabiegom przystosowującym ich do przebywania pod wodą, w niezwykle trudnych warunkach olbrzymiego ciśnienia i wahań temperatury. Ryfterzy – bo tak zwykło się ich określać – mają niespotykaną umiejętność oddychania pod wodą. Szkopuł w tym, że jedynymi osobami, które mogą pracować w takich warunkach, są cierpiący na poważne zaburzenia psychiczne, a także wykolejeńcy, przestępcy seksualni czy narkomani…

60. „Rozgwiazda” – Peter Watts
Wydawnictwo Vesper
Źródło: Goodreads

Piotr Piskozub
