Najlepsze książki fantasy XXI wieku. Harry Potter i Martin pokonani - niespodzianka na 1. miejscu

Chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że fantasy w ciągu ostatnich 25 lat przeżywało i nadal przeżywa prawdziwy renesans. XXI wiek przyniósł czytelnikom dziesiątki wybitnych powieści, które na nowo zdefiniowały gatunek. Pojawiały się w nich magiczne światy, polityczne intrygi czy bohaterowie z krwi i kości. Najwyższy już czas to wszystko podsumować - oto najlepsze książki fantasy wciąż trwającego stulecia.

Ranking powstał na bazie głosów użytkowników serwisu Goodreads; siłą rzeczy trudno o bardziej miarodajne zestawienie, nawet jeśli wybory internautów często stawały się odzwierciedleniem popularności danego autora czy autorki. Choć mogłoby się wydawać, że seria Harry Potter czy powieści z cyklu Pieśń Lodu i Ognia George'a R.R. Martina nie będą miały sobie równych, znalazł się na nie mocny. Tak, zwycięzca może zaskoczyć nawet najwierniejszych fanów fantasy.

W rankingu znajdziecie tytuły mistrzów gatunku z Brandonem Sandersonem na czele, ale i mniej znane perełki, które podbiły serca tysięcy czytelników. Jeśli szukacie inspiracji do kolejnych lektur, poniższa lista stanie się dla Was niezwykle pomocna.

50. „Mroczna wieża” – Stephen King Roland i członkowie ka-tet zostają rozdzieleni. Père Callahan toczy swój ostatni bój z wampirami. Susannah jest świadkiem narodzin potwornego Mordreda. Roland i Eddie utknęli w Maine w 1977 roku i pragną połączyć się z resztą grupy. By mogli przetrwać, ktoś musi udać się do Nowego Jorku i zaopiekować czerwoną różą rosnącą na opuszczonej parceli na Manhattanie. A gdy już uwolnią się od prześladowców, Rolanda wraz z towarzyszami czeka najważniejsze zadanie: najeżona niebezpieczeństwami wyprawa do zamku Karmazynowego Króla. Czy u celu swej wędrówki Roland odnajdzie sens istnienia? Czy kres jego podróży będzie zarazem początkiem? Zobacz więcej Reklama

