Księga Boby Fetta: odcinek 3 - easter eggi. Szkarłatny świt, Powrót do przyszłości i wiedźmy na rancorach

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Księga Boby Fetta, jak każda produkcja ze świata Gwiezdnych Wojen to kopalnia smaczków, ciekawostek i nawiązań. Popularne easter-eggi to dodatkowa frajda, jaką widzowie mogą czerpać z produkcji osadzonych w tym uniwersum. Ponadto nadają one głębszego znaczenia poszczególnym scenom.

Smaczki i ciekawostki na pewno sprawią, że seans serialu będzie zupełnie innym doświadczeniem. Miejcie na uwadze więc, że wszystko tutaj zawiera SPOILERY z premierowego odcinka serialu Księga Boby Fetta.

Poza easter-eggami są też spekulacje i teorie bazujące na wydarzeniach z serialu. Nie muszą się one sprawdzić, ale z uwagi na ich spoilerowy charakter czujcie się podwójnie ostrzeżeni.

Księga Boby Fetta: odcinek 3 - easter-eggi