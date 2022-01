Księga Boby Fetta - kto pojawi się w ostatnich odcinkach? Będą niespodzianki

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney+

Po 5. odcinku serialu Księga Boby Fetta twórcy klarownie zasugerowali, że w serialu pojawi się Grogu aka Baby Yoda. Według Jordana Maisona z Cinelinx, który opiera się na swoich źródłach, nie tylko zobaczymy malca, ale także Luke'a Skywalkera, u którego obecnie się znajduje. Nie wiadomo jednak, gdzie dojdzie do tego spotkania. Wcześniejsze doniesienia Maisona sprawdzały się; to on jako pierwszy poinformował, że Din Djarin pojawi się w Księdze Boby Fetta.

Co ciekawe, Max Lloyd-Jones, aktor, który był dublerem Marka Hamilla w 2. sezonie The Mandalorian pojawił się w 5. odcinku jako jeden z pilotów X-Winga. Mógł więc ponownie nagrać sceny ze Skywalkerem, skoro był obecny na planie.

Plotki o ostatnich odcinkach są obecne, ale nie ma zbyt wiele konkretów. W jednej z nich mówiło się, że pojawi się Han Solo w wykonaniu Harrisona Forda, który przecież jest bardzo związany z Fettem. Fani mają nadzieję zobaczyć w wersji aktorskiej kultowego łowcę nagród znanego jako Cad Bane.

Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja

W spekulacjach pada też Omega, czyli "siostra" Boby Fetta, która jest bohaterką serialu Parszywa zgraja. Podobnie jak Boba, Omega była specjalnym klonem, który dorastał w normalnych warunkach, nie w przyspieszonym trybie jak żołnierze. Nie jest jednak wykluczone, że niespodzianek może być więcej i twórcy mają jakiegoś asa w rękawie. Kolejny odcinek wyreżyserował Dave Filoni.

Księga Boby Fetta - premiera przedostatniego odcinka już w środę 2 lutego 2022 roku.

