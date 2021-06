Księga Boby Fetta - ważne szczegóły. Co serial wprowadzi do Star Wars?

fot. Disney+/Lucasfilm

Księga Boby Fetta zapowiada się smakowicie. Za kamerą stoi Robert Rodriguez, którego odcinek w 2. sezonie The Mandalorian zebrał dobre oceny, a Temuera Morrison powraca jako Boba Fett. To właśnie aktor w rozmowie z Rotten Tomatoes zdradził nowe informacje o fabule i zapowiada odpowiedzi na nurtujące fanów i zwykłych widzów pytania.

Tak wyjaśnia kwestię tego, czy zobaczymy, jak Boba Fett przetrwał wydarzenia Powrotu Jedi, gdy wpadł do jamy Sarlacca. Co prawda, aktor wspomina o Imperium Kontratakuje, ale najprawdopodobniej to pomyłka z jego strony i chodzi o część VI. Choć można było spodziewać się retrospekcji i wydarzeń, potwierdzenie tych informacji jest dość ważne dla budowy oczekiwań wobec serialu.

- Zobaczymy jego przeszłość i gdzie był od wydarzeń z Imperium Kontratakuje. Ktoś zwrócił uwagę, że przecież utknął w jednym miejscu... Czas cofnąć się w czasie i zobaczyć co się wydarzyło. Dowiemy się nowych informacji o tej postaci - zapowiada.

Zobacz także:

Morrison wyjaśnia też ,że choć Robert Rodriguez powrócił za kamerą kilku odcinków, nie jest on jedynym reżyserem serialu. Nie zdradził jednak nazwisk innych filmowców. Zwraca też uwagę, że praca w trakcie pandemii koronawirusa jest bardzo trudna i wymagająca.

Księga Boby Fetta - premiera zaplanowana jest na grudzień 2021 roku. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy promocja.