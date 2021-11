Księga Boby Fetta - okładki magazynu z bohaterem serialu Star Wars

fot. Disney+

Księga Boby Fetta doczekała się dwóch okładek magazynu Empire z tytułowym bohaterem. Zapowiadają one powrót legendy na Tatooine. Łowca nagród wraz z Fennec Shand (Ming Na Wen) udał się do pałacu Jabby, w którym rządził Bib Fortuna, dawny majordomus Hutta. Fett zabija go i przejmuje władzę. O tym też jest serial. Boba Fetta stara się być ważnym graczem w świecie przestępczym Gwiezdnych Wojen.

Jon Faveau, Dave Filoni i Robert Rodriguez są producentami wykonawczymi. Rodriguez, który wyreżyserował odcinek The Tragedy w 2. sezonie The Mandalorian stoi za kamerą kilku odcinków. Tytułową rolę ponownie gra Temuera Morrison.

Księga Boby Fetta - galeria

Księga Boby Fetta - premiera serialu tylko w platformie streamingowej Disney+ zaplanowana jest na 29 grudnia 2021 roku. Każdy nowy odcinek będzie emitowany co środę. Nie ma planów na premierę serialu w krajach, w których Disney+ nie jest dostępny.