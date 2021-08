Księga Boby Fetta - powróci popularny łowca nagród. Reżyser o serialu

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Księga Boby Fetta to serial osadzony w świecie Star Wars, który skupi się na innych rejonach uniwersum. Wiemy ze sceny po napisach 2. sezonu The Mandalorian, że Boba i Fennec Shand przejęli władzę w pałacu Jabby na Tatooine. Świat gangsterów stoi otworem. Według portalu LRM Online powołującego się na swoich informatorów, w serialu zadebiutuje w wersji aktorskiej popularny łowca nagród Cad Bane. Widzieliśmy go do tej pory w serialach animowanych takich jak Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów, Star Wars Rebelianci oraz ostatnio w hicie Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja, w którym stoczył bój z Fennec. Wcześniej plotki mówiły o powrocie kultowego Bosska.

Źródło: Lucasfilm

Collider porozmawiał z Robertem Rodriguez, reżyserem Księgi Boby Fetta. Filmowiec nie może na razie wyjawiać szczegółów, więc tak bez spoilerów skomentował swój serial.

- Obecnie nic nie mogę zdradzić, ale serial wychodzi w grudniu. Poczekaj, jak zobaczyć, co pokażemy. To zaszokuje wszystkich. Tyle mogę powiedzieć. Mogę tak zapowiadać, bo wiem, że dostarczamy więcej niż mogłoby się wydawać. Wszyscy będą podekscytowani, jak to zobaczą.

Księga Boby Fetta - premiera w grudniu tylko na platformie Disney+.