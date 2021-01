Księga Całości powróci. Zapowiedziano Północną granicę Feliksa W. Kresa

Fabryka Słów

Księga Całości to jak do tej pory nieukończony cykl fantasy autorstwa Feliksa W. Kresa. Pierwsze teksty zaczęły się ukazywać na początku lat 90. ubiegłego wieku, a ostatnia jak do tej pory powieść pt. Tarcza Szerni wyszła w 2005.

Mimo kilkukrotnych zapowiedzi, czytelnicy nie doczekali się kolejnych, zamykających serię tomów. Tym razem ma się to zmienić: autor już napisał kolejną część, szykuje się także zbiór opowiadań.

W związku z powyższym wydawnictwo Fabryka Słów zdecydowało się na reedycję całej Księgi Całości, a następnie wydanie nowych książek. Pierwszy tom, Północna granica, ma się ukazać już 19 marca.

Zaprezentowano opis oraz okładkę Północnej granicy:

Na początku była Szerń. Objęła we władanie świat i tchnęła inteligencję w trzy gatunki: ludzi, koty i sępy. A potem znad Bezmiarów nadciągnął Aler i stworzył własne rozumne istoty. Rozpoczęła się wojna potęg, która trwa do dziś.

Armektańscy legioniści od setek lat stoją na straży i przelewają krew, by zagrodzić alerskim bestiom drogę w głąb kontynentu. Nieustępliwie trwają w zasypywanych śniegiem stanicach, wyjeżdżają na patrole, z których część z nich nigdy nie wróci. Nadchodzi jednak czas zmian. Czas, gdy poświęcenie, determinacja i śmierć setek już nie wystarczą, by zapewnić bezpieczeństwo setkom tysięcy. Nadchodzi Czas Przesunięcia i bitwa, o której nie usłyszą na dworach Szereru. Bo nie będzie nikogo, kto mógłby o niej opowiedzieć.