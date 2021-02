Księga Etty: wkrótce nowy tom antyutopii Meg Elison

Rebis

Meg Elison dała się poznać na polskim rynku za sprawą powieści Księga Bezimiennej Akuszerki, którą otworzyła trylogię Droga donikąd. Wyróżnikiem tej powieści było połączenie klimatów postapokaliptycznych z dyskusją na temat roli kobiety w społeczeństwie.

Dom Wydawniczy Rebis zapowiedział na 9 lutego premierę drugiego tomu serii Meg Elison. Księga Etty nie jest bezpośrednią kontynuacją. Obie powieści łączy świat, ale mają innych bohaterów i dzielę się w nieco innym okresie.

Oto opis fabuły Księgi Etty:

Dotąd jej życie było wędrówką. Teraz będzie walką.

Etta pochodzi z Nowhere, osady założonej przez tych, którzy przeżyli plagę, w tym przez Bezimienną Akuszerkę. Tajemnicza choroba zniszczyła dawny świat i sprawiła, że przy życiu pozostało niewiele kobiet, a porody są bardzo niebezpieczne. Ci, którzy przetrwali, powoli próbują przywrócić porządek i wprowadzić nowe normy społeczne. W Nowhere kobiety i położne traktuje się jak święte i to one dominują w społeczności. Etta wybiera jednak wolność, jaką dają jej łowiectwo i szabrownictwo. Przemierza pustkowia w poszukiwaniu reliktów przeszłości, które mogą się do czegoś przydać. Czasem zmuszona jest też stawiać czoło bezwzględnym handlarzom niewolników, którzy polują na kobiety i dziewczynki. Dlatego w drodze staje się Eddym.

Kiedy handlarze napadają na jej osadę, Etta bez namysłu wyrusza, by uwolnić bliskich lub ich pomścić. Ta misja prowadzi ją w paszczę Lwa z Estiel – bezwzględnego i okrutnego przeciwnika. W jej rękach spoczywa nie tylko życie uwięzionych, ale i los nowego świata.