Księżniczki Disneya mają pozytywny wpływ na dzieci. Tak twierdzą badania

Fot. Disney

Badanie wpływu tak zwanej „kultury księżniczek” na dzieci ujawniło zaskakujące wyniki, które sugerują, że długoterminowe zainteresowanie księżniczkami Disneya ma pozytywny wpływ na dzieci, zwłaszcza pod względem postępowych poglądów na role płciowe i odrzucenie toksycznej męskości.

Najbardziej fascynujące w tym badaniu jest jednak to, że przeprowadziła je profesor Sarah Coyne z Brigham Young University, która wcześniej przeprowadziła znaczące badanie z 2016 roku, pokazujące negatywny wpływ na dzieci poprzez ich zainteresowanie kulturą księżniczek.

fot. Disney

Coyne wyjaśniła różnicę w poprzednich wynikach i nowych odkryciach:

Nasze wcześniejsze badania wykazały, że w krótkim okresie kultura księżniczek miała negatywny wpływ. Ale to się zmienia z czasem. Widzimy teraz długofalowy pozytywny wpływ kultury księżniczek na to, jak myślimy o płci. Jako psycholog rozwoju interesuje mnie patrzenie na rzeczy w czasie. Fascynujące jest to, że kultura księżniczek ma kilka naprawdę głębokich i pięknych rzeczy dotyczących kobiecości i związków. Jeśli zdołamy się tego uchwycić, może to naprawdę uzdrowić ludzkość.

W badaniu przeprowadzono wywiady z 300 dziećmi w okresie przedszkolnym i ich rodzicami, a następnie ponownie powtórzono wywiad pięć lat później. W krótkim okresie okazało się, że zainteresowanie księżniczkami Disneya wzmacnia stereotypy u dzieci, ale w dłuższej perspektywie efekty stały się w dużej mierze pozytywne.