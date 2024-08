Który aktor nie miał pozwolenia na zbliżenie do motocykla? Reżyser Motocyklistów zdradza

fot. materiały prasowe

Okazuje się, że nie każdy aktor chciał zostać Motocyklistą. Jeff Nichols, reżyser filmu, który w Polsce zadebiutuje 9 sierpnia 2024 roku, podzielił się anegdotą na temat powstawania produkcji. Wielu aktorów przeszło szkolenie z zakresu jazdy na motocyklu w ramach przygotowania do roli. Niektórzy już to umieli, a inni pokochali. Znalazło się jedno, duże nazwisko, które odmówiło treningu. Był to Michael Shannon, o czym opowiedział Jeff Nichols:

Szczerze mówiąc - wszyscy musieli przejść trening. Niektórzy zrobili to lepiej niż inni. Niestety dla wszystkich, Michael Shannon nie miał pozwolenia na zbliżenie do motocykla. Ledwo pozwalaliśmy mu się na nim pochylać! Uważam, że jest świetny i gdybyśmy go posadzili na motocyklu, to by się tego nauczył. Ale to było jedno z pierwszych pytań, które zadał: "Nie muszę się uczyć jazdy, prawda?"

Motocykliści

Motocykliści - fabuła, premiera

Film opowiada historię o subkulturze motocyklistów w latach 60. XX wieku. Kathy jest częścią grupy zwanej Vandals, bo wyszła za mąż za szalonego Benny'ego. To jej opowieść pokazuje historię gangu na przestrzeni dekady.

Motocykliści - film trafi 9 sierpnia 2024 roku do polskich kin.