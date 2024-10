Kubełek na popcorn z Gladiatora 2 to Koloseum. Zobaczcie, jak wygląda

fot. materiały prasowe

W Ameryce Północnej panuje trend na to, by w ramach promocji głośnych filmów prześcigać się w tworzeniu kreatywnych i fikuśnych kubełków na popcorn. Pierwszy z Gladiatora 2 przypominał hełm Maximusa, a drugi to prawdziwe Koloseum z Rzymu.

Gladiator 2 – kubełek na popcorn

Tym razem kinomaniacy będą jedli popcorn z Koloseum, ale to nie wszystko. Kubełek ma kod QR, który po zeskanowaniu, po zakończeniu posiłku, pozwala oglądać walkę gladiatorów dzięki rzeczywistości rozszerzonej (AR), która rozgrywa się na naszej arenie. Ten kubełek został stworzony przez sieć kinową Cinemark. Zobaczcie sami:

Gladiator 2 - fabuła, obsada, premiera

Lucjusz (Paul Mescal) jako dziecko był świadkiem śmierci Maximusa z rąk swojego wuja Commodusa. Teraz decyduje się walczyć w Koloseum jako gladiator, aby przeciwstawić się dwóm cesarzom, rządzących Rzymem żelazną pięścią. Z wściekłością w sercu i z nadzieją na lepszą przyszłość Cesarstwa Lucjusz musi spojrzeć w przeszłość, aby znaleźć siłę i honor, by zwrócić chwałę Rzymu jego ludowi. [opis Multikina]

Na ekranie zobaczymy również Pedro Pascala, Denzela Washingtona, Connie Nielsen, Josepha Quinna oraz Freda Hechingera.

Film wejdzie do polskich kin już 15 listopada 2024 roku.