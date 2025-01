Kubuś Puchatek, ale... nie od Disneya? Zwiastun nowej kreskówki

fot. materiały prasowe

Kartoon Studios opublikowało zwiastun nowego serialu animowanego o Kubusiu Puchatku. To kolejny efekt trafienia postaci słynnego misia do domeny publicznej w Stanach Zjednoczonych 1 stycznia 2022 roku – z tego powodu pojawiło się wiele nowych produkcji z Puchatkiem w roli głównej, w tym popularnych horrorów. The Hundred Acre Wood’s Winnie-the-Pooh bazuje na powieści A.A. Milne'a i ma składać się z 200 odcinków i pięciu świątecznych odcinków specjalnych. Każdy odcinek ma trwać sześć minut.

Kubuś Puchatek – zwiastun

Myszka Miki kontra Kubuś Puchatek - będzie krwawo. Powstaje nowy horror

Kubuś Puchatek – co wiadomo?

Animacja jest inspirowana wyrobami z włóczki i jest połączeniem ręcznie rysowanych postaci i tła wraz z wykorzystaniem technologii AI. Obsada dubbingowa nie została jeszcze potwierdzona. Producentem jest Michael Maliani.

Kreskówka zadebiutuje pod koniec 2025 roku na kanale Kartoon Channel, który jest dystrybuowany za pośrednictwem Prime Video Channels. Na razie nie mamy żadnych informacji odnośnie premiery i dystrybucji serialu w Polsce.