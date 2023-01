Kubuś Puchatek to psychopatyczny morderca. Nowy teaser horroru

fot. materiały prasowe

Winnie the Pooh: Blood and Honey to horror, który bierze kultowe postacie i pokazuje ich w kompletnie innej formie. Choć wszyscy znają Kubusia Puchatka i spółkę z disneyowskiej wersji, te postacie będą zupełnie inne. Twórcy mogą stworzyć taki film, bo Kubuś Puchatek stał się częścią domeny publicznej. Jedynie podczas realziacji horroru nie można było nawiązywać do elementów z disneyowskiej animacji, by nie mieć kłopotu z prawami autorskimi. Nowy teaser pokazuje, że twórcy nie mieli problemu z pójściem w innym kierunku.

Winnie the Pooh - teaser

W jednym z wywiadów udzielonych portalowi Dreadcentral tak reżyser wytłumaczył, dlaczego Kubuś Puchatek i Prosiaczek to zwyrodnialcy i psychopaci.

- Kubuś i Prosiaczek doświadczyli drastycznego spadku ilości pożywienia, gdy Krzyś dorósł. Przez te lata byli coraz bardziej głodni i zdziczali. Aby przeżyć, zjedli Kłapouchego. Potem Krzyś wraca z żoną, aby przedstawić ją swoim dawnym przyjaciołom. Kiedy dochodzi do tego wydarzenia, bohaterowie wściekli się na ich widok. Cała ta budowana latami nienawiść wybucha i zaczynają oni siać zniszczenie.

Winnie the Pooh - premiera w USA w kinach odbędzie się w lutym 2023 roku. Jakiś czas później ma trafić do platform VOD. Na ten moment nie wiadomo, kiedy i gdzie odbędzie się premiera w Polsce.