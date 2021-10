Kucharka z Castamar: premiera zekranizowanej powieści łączącej kuchnię, historię i Hiszpanię

Źródło: Znak

Dzisiaj, nakładem wydawnictwa Znak, ukazała się powieść Kucharka z Castamar, której autorem jest Fernando J. Múñez. Odnajdziecie w niej m.in. wspaniałe aromaty i przepiękną sceneria XVIII-wiecznej Hiszpanii.

Na podstawie książki powstał miniserial dostępny na platformie Netflix.

Kucharka z Castamar przenosi czytelników do XVIII-wiecznej Kastylii. W świecie, gdzie rządzą mężczyźni, bohaterka powieści ma niesamowity dar: za pomocą swych umiejętności potrafi przygotować dania, które oszałamiają zmysły. Czy dzięki tym umiejętnościom uda się jej przełamać przeznaczenie i wywalczyć przyszłość, jakiej pragnie?

Fernando J. Múñez tworzy fascynujący świat intryg, namiętności i smaków, które zniewalają zmysły. Opowiada o silnych kobietach, które buntują się przeciwko swojemu przeznaczeniu, i mężczyznach zdolnych do największej szlachetności i ogromnej podłości.

KUCHARKA Z CASTAMAR - OPIS I OKŁADKA KSIĄŻKI

Dostatnie życie Clary Belmonte przerywa tragiczna śmierć jej ojca. Zrozpaczona i pozbawiona protekcji młoda dziewczyna zostaje rzucona we wrogi świat.

W XVIII-wiecznej Kastylii życiem kobiet rządzą namiętności mężczyzn. Nawet arystokratki padają ofiarami ich bezlitosnych gier, a los wymaga od kobiet niewiarygodnej siły.

Ale Clara ma wyjątkowy talent. Jest pasją jest kuchnia, a dania, które gotuje, zniewalają zmysły. Gdy dziewczyna zostaje zatrudniona jako pomoc kuchenna w posiadłości Castamar, wie, że to dla niej szansa, by zawalczyć o siebie.

Tymczasem serce księcia Castamar od dawna czeka, by ktoś je obudził. Odkąd mężczyzna stracił ukochaną żonę, pokryło się lodem, a on sam, pogrążony w apatii, prawie nie opuszcza swych pokoi.

Gdy książę Diego po raz pierwszy próbuje dań swojej kucharki, budzą się jego uśpione zmysły. Również w sercu Clary ów tajemniczy mężczyzna wyzwala ciepło, którego nigdy dotąd nie zaznała. I na które nie może sobie pozwolić.

Do czego doprowadzi subtelna gra gestów i spojrzeń, która wkrótce się między nimi rozpocznie?

Obecność pięknej kucharki burzy pozorny spokój Castamar. Posiadłość stopniowo zamienia się w kłębowisko intryg, zdrad i sekretów. A to tylko preludium do śmiertelnie niebezpiecznej burzy, która wkrótce ma się przez nią przetoczyć.

Czy Clara zdoła się ocalić, gdy znajdzie się w sercu wydarzeń?

Co się stanie, gdy między nią a księciem zrodzi się uczucie, od którego nie ma odwrotu?

KUCHARKA Z CASTAMAR - ZWIASTUN SERIALU