Najlepsze książki 2021 roku [lista aktualizowana]

Najlepsze książki 2021 roku to artykuł, w którym przez rzez cały 2021 rok będziemy kompletować listę najlepszych książek, które pojawiły się w Polsce w sprzedaży. Z każdego miesiąca wybieramy najlepsze powieści, zbiory opowiadań i inne pozycje literackie, po czym regularnie dodajemy je do tego artykułu. Przede wszystkim będą to nowości, ale nie wykluczamy, że od czasu do czasu pojawią się także wznowienia - jeśli tylko będą tego warte, w interesujący sposób wydane lub od dawna nie gościły w księgarniach.

W ten oto sposób ostatecznie powstanie pełna lista najlepszych książek 2020 roku w oczach redakcji i współpracowników.

Najlepsze książki 2021 roku - STYCZEŃ

Ursula K. Le Guin - Księga Drogi i Dobra

Jest to wariacja Amerykanki na temat kluczowego taoistycznego tekstu autorstwa Lao Tzu (a przynajmniej tak się przyjmuje, bo nie ma twardych dowodów na jego istnieje), który był jednym z filarów myślenia Wschodu, tak innego od sposobu postrzegania rzeczywistości przez Zachód.

Arkadij i Borys Strugaccy - Piknik na skraju drogi i inne utwory

Książka zawiera aż pięć powieści rosyjskich klasyków science fiction. Ich powieści, choć pisane w zupełnie innych czasach, nadal są aktualne i potrafią zachwycić nie tylko miłośników fantastyki naukowej.

Najlepsze książki 2021 roku - LUTY

Matt Alt - Czysty wymysł. Jak japońska popkultura podbiła świat

Matt Alt w książce Czysty wymysł. Jak japońska popkultura podbiła świat klarownie i interesująco pokazuje procesy, które sprawiły, że obecnie miliardy ludzi na całym świecie nie potrzebują ani chwili, by uruchomić ciągi skojarzeń na hasła typu manga, anime, karaoke, Hello Kitty, kawaii czy Pac-Man. A to tylko wierzchołek góry lodowej.

