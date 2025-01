Nick Tarabay powraca na arenę! Teaser i zdjęcia Spartakus: House of Ashur

fot. materiały prasowe

Spartakus: House of Ashur to nadchodzący serial z franczyzy o gladiatorze Spartakusie. Do sieci trafił właśnie teaser wyczekiwanej przez fanów produkcji.

Spartakus: House of Ashur – teaser

Spartakus: House of Ashur – pierwsze zdjęcia

Spartakus: House of Ashur – fabuła, data premiery

Serial sprawdza różne możliwości i zwroty akcji w oparciu o pierwszy serial o Spartakusie. Stawia pytania: co by było, gdyby Ashur nie zginął na Mount Vesuvius pod koniec Spartacus: Vengeance? A co, jeśli w zamian za pomoc Rzymianom w zabiciu Spartakusa i położenie kresu buntowi niewolników otrzymał w prezencie szkołę gladiatorów, niegdyś należącą do Batiatusa?

Do obsady należą Nick Tarabay (w roli głównej), Graham McTavish (jako Korris), Tenika Davis (jako Achillia), Tenika Davis, Jamaica Vaughan, Ivana Baquero, Jordi Webber, Claudia Black, India Shaw-Smith, Leigh Gill i Lucy Lawless. Showrunnerem i producentem wykonawczym jest Steven S. DeKnight.

Serial będzie składać się z 10 odcinków. Data premiery została zapowiedziana na jesień tego roku.