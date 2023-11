Kung Fu Panda 4 - tak wygląda Po. Wszystko dzięki paradzie w USA

Fot. Materiały prasowe

Na paradzie z okazji święta Dziękczynienia zawsze wykorzystywane są ogromne balony. Często są to postacie z popkultury. Potwierdzono, że wykorzystany wizerunek pandy Po pochodzi z nadchodzącego filmu Kung Fu Panda 4. Na razie nie wiadomo, kiedy ruszy oficjalna promocja tej animacji, ale powinno to nastąpić już w grudniu, gdy przeważnie do sieci wrzucane są zwiastuny przyszłorocznych potencjalnych hitów. A Po będzie podbijać kinowe ekrany już 29 marca 2024 roku. Nic na razie nie wskazuje, by ta data miała ulec zmianie.

Kung Fu Panda 4 - Po na paradzie

Kung Fu Panda 4 - co wiemy?

Reżyserami nowej części serii są Mike Mitchell oraz Stephanie Stine. W obsadzie anglojęzycznego dubbingu są Jack Black, Awkwafina, Angelina Jolie, Seth Rogen, Jackie Chan czy Lucy Liu.

Szczegóły fabuły nie zostały ujawnione. Zdradzono jedynie, że Po zmierzy się z kompletnie nowym czarnym charakterem zwanym Kameleonem. Jack Black swego czasu ujawnił, że wróg będzie mieć zdolność wykorzystywania umiejętności poprzednich przeciwników Po.

Przypomnijmy, że data premiery Kung Fu Pandy 4 została ogłoszona jeszcze w 2022 roku, ale według informacji strajki aktorów i scenarzystów nie wpłyną na opóźnienie tej animacji. Potwierdził to Hernan Viviano z Universal Pictures Brazil.