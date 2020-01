Kung Fu - będzie film akcji oparty na serialu. Twórca John Wicka za sterami

Kinowy Kung Fu zostanie wyreżyserowany przez Davida Leitcha, współtwórcę serii John Wick oraz reżysera takich filmów jak Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw, Deadpool 2 oraz Atomic Blonde. Universal Pictures obecnie poszukuje scenarzysty.

Z uwagi na udział Davida Leitcha można założyć formalność. Za sceny akcji będzie odpowiadać grupa kaskaderów z 87Eleven, która tworzyła je we wszystkich wymienionych tytułach.

Przypomnijmy, że serial był emitowany w latach 70., a główną rolę grał David Carradine. Był on mistrzem sztuk walki, który uciekł z Chin po tym, gdy jego nauczyciel został zamordowany. Podróżował po Dzikim Zachodzie, gdzie pomagał ludziom. Jest to kolejny remake w planach Davida Leitcha. Jest on również wiązany z nową wersją kultowego Wejścia smoka.

Nie wiadomo, co to oznacza dla serialu stacji The CW, która chciała stworzyć remake z kobietą w roli głównej. Za jego sterami stoi Martin Gregor, a projekt tworzy Warner Bros TV. Prawdopodobnie oba projekty będą powstawać niezależnie, ponieważ Universal Pictures zakupił prawa do kinowej ekranizacji.