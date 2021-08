Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun - teaser. Benicio Del Toro jako artysta-morderca

fot. Fox Searchlight

The French Dispatch, którego polski tytuł brzmi Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun, to nadchodzący film Wesa Andersona. Premiera tej produkcji zbliża się coraz większymi krokami, a studio Searchlight Pictures postanowiło nieco osłodzić czas oczekiwania na nowe dzieło reżysera i opublikować nowy teaser.

Krótkie wideo, które trafiło do sieci, prezentuje postać malarza Mosesa Rosenthalera. W artystę, który jest przy okazji mordercą, w filmie wciela się Benicio Del Toro.

W obsadzie znajdują się także między innymi Bill Murray, Owen Wilson, Adrien Brody, Benicio Del Toro, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric oraz Stephen Park.

Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun - teaser

Przypomnijmy, że akcja filmu ma się rozgrywać w latach 50., głównie we francuskim miasteczku Angoulême. Głównym bohaterem ma być amerykański dziennikarz, który próbuje stworzyć we Francji własną gazetę i pisać o tym, co dla niego naprawdę istotne.

Kurier Francuski z Liberty, Kansas Evening Sun - polska premiera przewidziana została na 22 października 2021.