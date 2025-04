Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka w nowej Lalce. Gwiazda Chłopów mówi o roli

fot. Weronika Kosińska/GigantFilms

Pod koniec marca stało się jasne, że w rolę Stanisława Wokulskiego w nowej Lalce wcieli się Marcin Dorociński. Tym razem to Izabela Łęcka została wybrana - jak podaje TVP, zagra ją Kamila Urzędowska.

W przeszłości w rolę obiektu westchnień Wokulskiego wcielały się legendy polskiego kina, takie jak: Beata Tyszkiewicz (film z 1968 roku) czy Małgorzata Braunek (serial z 1977 roku). Można zatem uznać, że jest to rola prestiżowa i otwierająca drogę do wielkości.

fot. Weronika Kosińska/GigantFilms

Kamila Urzędowska do tej pory zasłynęła przede wszystkim z roli Jagny w nominowanym do Oscara filmie animowanym Chłopi. Niedawno można ją było też obejrzeć w Przesmyku a wcześniej we Wzgórzu psów Netflixa. Oto komentarz aktorki:

Z ogromną radością przygotowuję się do roli Izabeli Łęckiej — postaci wyjątkowej, złożonej i bliskiej sercom wielu miłośników polskiej literatury. To dla mnie nie tylko zawodowe wyzwanie, ale i fascynująca podróż w głąb ludzkich emocji, marzeń i dylematów, które tak pięknie sportretował Bolesław Prus w "Lalce". Praca nad tą rolą to dla mnie okazja, by oddać hołd klasyce, a jednocześnie tchnąć w Izabelę współczesną wrażliwość, która pozwoli nam wszystkim na nowo spojrzeć na jej historię.

O jej angażu wypowiedział się również producent, Radosław Drabik:

Z dumą ogłaszam główną aktorkę nowej ekranizacji Lalki. Podobnie jak w przypadku spełnionego marzenia o wspaniałym Wokulskim (Marcin Dorociński), już na etapie szkicowania projektu wyobraziłem sobie Kamilę Urzędowską jako idealną kandydatkę do roli Izabeli. Spotkaliśmy się z Kamilą po raz pierwszy prawie rok temu i — mając świadomość ogromnej presji oraz oczekiwań — zgodziliśmy się, że uczciwie i odpowiedzialnie przemyślimy ten pomysł oraz decyzję o współpracy przy tym projekcie. Mijały miesiące, przetrwaliśmy szum i spekulacje, które żywo poruszały miłośników książki, kinomanów, fanów wcześniejszych ekranizacji, a także samą branżę filmową. Udało się — i jestem przekonany, że to najlepsza decyzja!

Lalka - co wiadomo?

Zdjęcia do Lalki mają rozpocząć się w sierpniu 2025 roku. Zapowiadane są kinowy film oraz serial, który należy traktować jako pełną wersją produkcji.

Za kamerę odpowiadać będzie Maciej Kawalski (Niebezpieczni dżentelmeni), a autorem zdjęć jest Piotr Sobociński Jr (Boże Ciało, Wesele, Wołyń). Producentami filmu i serialu są Telewizja Polska i Gigant Films.