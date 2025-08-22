Venom ma nowego gospodarza. Nadchodzi wielkie starcie z Knullem

Fot. Marvel Comics

Już niedługo ukaże się komiks Venom #250. To właśnie w nim powróci Knull, złoczyńca znany jako pod takimi pseudonimami jak Bóg Symbiontów i Król w Czerni. Będzie chciał rewanżu z Venomem. Nie spodziewa się jednak, że jego gospodarzem wcale nie jest dobrze mu znany Eddie Brock, a... Mary Jane Watson.

Zapowiedź komiksu Venom #250 rozpoczyna się sceną, w której MJ i Venom zaczynają wspólne życie. Gdy bohaterka przygotowuje się do spotkania ze swoim agentem, w odmętach kosmosu jeden ze szpiegów Skrulli odkrywa spisek symbiontów, który może być kluczem do powrotu Knulla...

Warianty okładek do komiksu Venom #250 możecie zobaczyć poniżej.

Venom #250 - plansze

Venom #250 ukaże się w październiku za granicą. Twórcami komiksu są Al Ewing, Terry Dodson i Todd Nauck. Pierwszy z nich, który odpowiada za scenariusz, udzielił niedawno wywiadu portalowi IGN. Zdradził w nim, że nikt nie jest w stanie przewidzieć, jak skończy się starcie Knulla i Mary Jane Watson. Ich walka będzie zupełnie inna niż ta, którą Król w Czerni stoczył niegdyś z Eddiem Brockiem.

Słowem: spodziewajcie się niespodziewanego.