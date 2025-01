Zwiastun serialu Lampart. Historia upadku sycylijskiej arystokracji XIX wieku

fot. Netflix

Lampart to epicka opowieść oparta na włoskiej powieści, osadzona w latach 60. XIX wieku na tle Powstania w Palermo. Jest to już druga adaptacja tej książki włoskiego autora Giuseppe Tomasiego. Jego powieść o tym samym tytule ukazuje upadek arystokracji . W 1963 roku została zekranizowana przez Luchina Viscontiego, z Burtem Lancasterem w roli księcia Saliny. Film ten uchodzi za arcydzieło kina.

Lampart - zwiastun

Lampart - fabuła, obsada, premiera

Centralną postacią serialu Lampart jest książę Salina, Don Fabrizio Corbera, który wiedzie nader uprzywilejowane życie. Jednak gdy dążenia do unifikacji Włoch rzucają cień na stary arystokratyczny układ, zdaje sobie on sprawę, że przyszłość jego rodziny stoi pod znakiem zapytania. Zmusza go to do zawarcia nowych sojuszy będących w sprzeczności z jego przekonaniami.

W roli głównej wystąpi Kim Rossi Stuart, a obok niego pojawią się Deva Cassel, Saul Nanni, Benedetta Porcaroli, Paolo Calabresi, Francesco Colella, Corrado Invernizzi, Astrid Meloni i Greta Esposito.

Premiera serialu 5 marca 2025 roku.