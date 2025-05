Wielki upadek kręconego w Polsce filmu słynnego reżysera? Odeszli aktorzy i ekipa

Festival Daily

O tych doniesieniach może być dziś niezwykle głośno w całej branży filmowej. Jak raportuje serwis World of Reel, wstrzymano prace nad powstającym w Polsce Later the War, nowym filmem Charliego Kaufmana, słynnego reżysera takich produkcji jak Zakochany bez pamięci czy Adaptacja. Powody takiego obrotu spraw nie są znane, lecz internauci jako potencjalnego winowajcę coraz częściej wskazują Donalda Trumpa i jego politykę.

Według źródeł z realizacji filmu mieli zrezygnować aktorzy - w tym obecni w Polsce Eddie Redmayne, Tessa Thompson i Patsy Ferran, którzy już wrócili do swych domów, jak również cała ekipa; wycofać miał się także niewymieniony z imienia i nazwiska polski producent. World of Reel ocenia, że Later the War nie doczeka się powstania, chyba że wymienieni zostaną członkowie obsady.

Przypomnijmy, że Kaufman starał się o dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, a samo dzieło z natury rzeczy byłoby koprodukcją polsko-amerykańską. Użytkownicy serwisu Reddit (a za nimi wielu innych internautów) za całą sytuację obwiniają politykę Donalda Trumpa, który niedawno zapowiedział możliwość wprowadzenia znacznie większych ceł na filmy powstające poza USA.

Later the War miało być adaptacją opowiadania Debby's Dream House autorstwa Iddo Geffena, tekstu traktującego o tajemniczym mężczyźnie, który tworzy sny dla ludzi - później zaczyna jednak wkładać do ich głów koszmary.

Kaufman borykał się również z gigantycznymi problemami z realizacją swojego poprzedniego filmu, Może pora z tym skończyć z 2020 roku. Wtedy jednak uratował go Netflix, wykładając środki na powstanie produkcji.

