Łazik Perseverance wyląduje na Marsie. Gdzie śledzić przebieg misji?

Źródło: NASA

Lądowanie łazika Perseverance w kraterze Jezero rozpocznie szeroko zakrojoną misję poszukiwania śladów dawnego życia na Marsie. Choć dziś planeta jest jałowym pustkowiem, przed laty była niemalże bliźniaczo podobna do Ziemi. Jej kratery i kaniony były wypełnione wodą, w której mogły istnieć jakieś formy życia. Zdaniem naukowców NASA krater Jezero jest idealnym miejscem na drodze do kolonizacji planety i zbadania, czy w przeszłości faktycznie kwitło na niej życie.

Perseverance to wysoce zaawansowane laboratorium badawcze dysponujące szeregiem nowoczesnych technologii. Pojazd wyposażono m.in. w automatycznego drona Ingenuity, chwytak do pobierania próbek, system ekstrakcji tlenu z dwutlenku węgla czy układ optyczny złożony z 19 aparatów, który posłuży do fotografowania badanego obszaru. Na wyposażeniu znalazły się nawet czułe mikrofony do rejestracji odgłosów marsjańskiego wiatru.

Z technologicznego punktu widzenia mamy tu do czynienia z konstrukcją bazującą na łaziku Curiosity, który rozpoczął swoją marsjańską misję blisko 10 lat temu. Aby zapewnić pojazdowi wysoką mobilność, wyposażono go w sześć niezależnie zasilanych kół. Ingenuity pozwoli zaś sprawdzić, czy inteligentne pojazdy latające mogłyby w przyszłości posłużyć do eksplorowania powierzchni planety na szeroką skalę. Drona przystosowano do lotu na wysokości 5 metrów nad ziemią, a jego zasięg efektywny ma wynieść aż jeden kilometr

Łazik Perseverance. Kiedy wyląduje na Marsie?

Zgodnie z harmonogramem NASA sonda kosmiczna z Perseverance na pokładzie wejdzie w na orbitę Marsa 18 lutego 2021 roku o godzinie 21:48, zaś samo lądowanie zaplanowano na godzinę 21:55. Cała procedura będzie w pełni zautomatyzowana i to od skuteczności algorytmów zależy, czy łazik bezpiecznie osiądzie na powierzchni planety. Amerykańska agencja kosmiczna będzie na żywo relacjonować to wydarzenie, przebieg lądowania prześledzimy na poniższej transmisji:

Warto zauważyć, że nawet jeśli Perseverance bez problemu wyląduje na powierzchni Marsa, nie będzie w stanie od razu rozpocząć eksploracji Marsa. Inżynierowie szacują, że przetestowanie wszystkich systemów łazika potrwa ok. 90 dni. Dopiero po tym czasie Perseverance będzie gotowy do pracy. Z kolei testy drona Ingenuity mają potrwać ok. 30 dni.

Ale na fotografie z powierzchni Czerwonej planety nie będziemy musieli czekać aż tak długo. Pierwsze zdjęcia w niskiej jakości NASA udostępni prawdopodobnie niedługo po lądowaniu pod tym linkiem. Agencja planuje regularnie uzupełniać tę galerię o nowe fotografie i organizować plebiscyty na zdjęcie miesiąca. Na stronie misji będziemy mogli przesłuchać także dźwięki zarejestrowane przez urządzenia badawcze.