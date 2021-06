Arcane wygląda świetnie! Zobacz fragment serialu na podstawie League of Legends

fot. Netflix

Arcane to nadchodzący serial animowany na podstawie popularnej gry sieciowej League of Legends. która na przestrzeni lat przyzwyczaiła graczy do bardzo efektownych zwiastunów CGI. O istnieniu projektu poinformowano w tym roku tego roku, a w maju zaprezentowano króciutki teaser. Teraz, z okazji Geeked Week, podzielono się kolejnymi materiałami - kilkoma kadrami oraz dłuższym fragmentem. Trzeba przyznać, że animacja w ruchu robi naprawdę ogromne wrażenie.

Arcane - serial animowany w uniwersum League of Legends

Historia zabierze widzów do regionu Piltover oraz uciskanego podziemia o nazwie Zaun. Głównymi bohaterkami w Arcane będą Vi oraz Jinx, postacie znane z gry League of Legends.