Legends of Tomorrow - to ona zagra jedną z głównych antagonistek

Po finale 4. sezonu Legends of Tomorrow mogliśmy oczekiwać, że główną przeciwniczką tytułowej drużyny bohaterów w kolejnej odsłonie serii będzie Astra Logue, w której rolę wciela się Olivia Swann. Wygląda jednak na to, że w 5. sezonie zmierzą się z kilkoma znaczącymi złoczyńcami. Już kilka tygodni temu ogłoszono, że jednym z nich będzie Czyngis-chan, którego na ekranie sportretuje Terry Chen. Teraz do tego grona dołącza brytyjska aktorka Joanna Vanderham.

Według doniesień portalu Deadline zagra ona jedną z "głównych antagonistek". Choć nie podano imienia postaci, to według oficjalnego opisu jest to "bezwzględna maszyna do zabijania, która korzysta z ostrza wykonanego z kości - gdziekolwiek podąża, śmierć idzie wraz z nią". Ma ona być także związana z historią zmiennokształtnej Charlie.

28-letnią Vanderham jak do tej pory mogliśmy zobaczyć m.in. w serialach Wojownik i The Runaway, jak również w miniserialach Skazani na banicję, Ktoś z nas czy Mężczyzna w pomarańczowej koszuli.

Pierwszy odcinek 5. sezonu Legends of Tomorrow zadebiutuje w stacji The CW 21 stycznia.