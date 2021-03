Legion Samobójców: The Suicide Squad - kiedy zwiastun? Jest data i świetny plakat!

fot. materiały prasowe

Nadchodzi zwiastun filmu Legion samobójców: The Suicide Squad. Informację w sieci ogłosił reżyser James Gunn, który w poście opublikowanym 25 marca po 23:00 czasu polskiego napisał, że trailer będzie w sieci 26 marca. Można zakładać, że będą to godziny wieczorne z uwagi na różnice czasu, ale nigdzie nie ma informacji o której dokładnie zostanie on opublikowany. Spekulujemy, że będzie to 18:00, ponieważ jest to standardowa godzina publikacji zwiastunów studia Warner Bros.

Gunn w odpowiedziach na Twitterze dodał ważną rzecz: będzie to pełnoprawny zwiastun, nie teaser. Do tego opublikowana grafika potwierdza, że trailer będzie z wysoką kategorią wiekową R, tak jak film, czyli nie będzie on wskazany dla osób do 17 roku życia z uwagi na poziom przemocy.

https://twitter.com/JamesGunn/status/1375207003178426368

Legion samobójców: The Suicide Squad - galeria

Reżyser opublikował też nowy plakat. Według fanów na Twitterze cała grafika inspirowana jest filmem Parszywa dwunastka. Porównajcie sami i zobaczcie, czy styl jest podobny.

Zobacz także:

Legion samobójców: The Suicide Squad

Legion samobójców: The Suicide Squad - premiera światowa odbędzie się 6 sierpnia 2021 roku w kinach i na platformie HBO MAX na terenie USA. Data premiery w innych krajach zależna jest od sytuacji z pandemią koronawirusa i otwarcia kin.